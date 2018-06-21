【企業盈警】萬隆控股（０００３０）料全年度虧損減少超過九成

《經濟通通訊社２１日專訊》萬隆控股（０００３０）發盈警，預期截至今年三月底止

２０１８財年度，虧損將較２０１７財年度減少超過九成，主要由於不再受銀地礦業及其附屬公

司取消綜合入帳的一次性虧損，以及應收銀地礦業及其附屬公司款項之減值虧損所影響。

該公司２０１７年度股東應佔虧損１﹒９８億元。

該公司將於下周五（２９日）公布業績。（ｔｔ）

