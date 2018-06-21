《經濟通通訊社２１日專訊》萬隆控股（０００３０）發盈警，預期截至今年三月底止
２０１８財年度，虧損將較２０１７財年度減少超過九成，主要由於不再受銀地礦業及其附屬公
司取消綜合入帳的一次性虧損，以及應收銀地礦業及其附屬公司款項之減值虧損所影響。
該公司２０１７年度股東應佔虧損１﹒９８億元。
該公司將於下周五（２９日）公布業績。（ｔｔ）
21/06/2018 09:05
【企業盈警】萬隆控股（０００３０）料全年度虧損減少超過九成
《經濟通通訊社２１日專訊》萬隆控股（０００３０）發盈警，預期截至今年三月底止
２０１８財年度，虧損將較２０１７財年度減少超過九成，主要由於不再受銀地礦業及其附屬公
司取消綜合入帳的一次性虧損，以及應收銀地礦業及其附屬公司款項之減值虧損所影響。
該公司２０１７年度股東應佔虧損１﹒９８億元。
該公司將於下周五（２９日）公布業績。（ｔｔ）
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