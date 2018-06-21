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即市新聞

21/06/2018 09:22

港股高開６７點報２９７６４，國指升２３點報１１５２９

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中美貿易戰未見新發展，華爾街股市隔晚（２０日）個別發展
，道指連跌第七日，跌４２點或０﹒１７％，收報２４６５７點；標指升４點或０﹒１７％，收
報２７６７點；納指升５５點或０﹒７２％，報７７８１點，再創收市新高。
　　恆指夜期收報２９６８７點，上升２２點，低水９點。港股ＡＤＲ比例指數跌２５點，報
２９６７１點。
　　港股高開６７點報２９７６４點。國指升２３點報１１５２９點。
　　中海外（００６８８）現價上升２﹒０１％，報２７﹒９元，暫表現最佳藍籌。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　７４﹒７０元　　　下跌０﹒６６％
　　港交所　（００３８８）　２４８﹒２０元　　　無升跌
　　騰訊控股（００７００）　４０４﹒４０元　　　上升１﹒０５％
　　建設銀行（００９３９）　　　７﹒５８元　　　上升０﹒６６％
　　中國移動（００９４１）　　６９﹒９０元　　　上升０﹒７２％
　　友邦保險（０１２９９）　　６９﹒５０元　　　上升０﹒６５％
　　工商銀行（０１３９８）　　　６﹒１６元　　　上升０﹒４９％
　　中國平安（０２３１８）　　７６﹒２０元　　　下跌０﹒７８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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