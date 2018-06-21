港股高開６７點報２９７６４，國指升２３點報１１５２９

《經濟通通訊社２１日專訊》中美貿易戰未見新發展，華爾街股市隔晚（２０日）個別發展

，道指連跌第七日，跌４２點或０﹒１７％，收報２４６５７點；標指升４點或０﹒１７％，收

報２７６７點；納指升５５點或０﹒７２％，報７７８１點，再創收市新高。

恆指夜期收報２９６８７點，上升２２點，低水９點。港股ＡＤＲ比例指數跌２５點，報

２９６７１點。

港股高開６７點報２９７６４點。國指升２３點報１１５２９點。

中海外（００６８８）現價上升２﹒０１％，報２７﹒９元，暫表現最佳藍籌。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ７４﹒７０元 下跌０﹒６６％

港交所 （００３８８） ２４８﹒２０元 無升跌

騰訊控股（００７００） ４０４﹒４０元 上升１﹒０５％

建設銀行（００９３９） ７﹒５８元 上升０﹒６６％

中國移動（００９４１） ６９﹒９０元 上升０﹒７２％

友邦保險（０１２９９） ６９﹒５０元 上升０﹒６５％

工商銀行（０１３９８） ６﹒１６元 上升０﹒４９％

中國平安（０２３１８） ７６﹒２０元 下跌０﹒７８％

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