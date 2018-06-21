《盤後部署》美元強勢Ａ股表現疲弱，港股或下試今年２月低位

《經濟通通訊社２１日專訊》中美貿易戰持續令市場震盪，美股個別發展，道指自失守二萬

五關後不斷下試，昨日收報２４６５７點，跌４２點，並已連跌七日。標指收報２７６７點，升

４點。多隻科網股造好，納指收報７７８１點，升５５點。

港股本周一（１９日）急瀉８４１點後，昨日反彈２２８點，今早仍能承接昨日升勢，高開

６７點，中資金融股回升帶動下，港股升幅更擴至１８６點，高見２９８８２點。不過，隨著滬

指走勢開始疲弱，港股升勢未能維持，中午收跌１８７點。午後滬指更失守二千九關，內銀股顯

著下挫，港交所（００３８８）及友邦（０１２９９）亦挫約２％，港股最多急跌４１０點，低

見２９２８５點，最終全日跌４００點，報２９２９６點，險守２５０天線（２９２８２點）。

主板成交１０３４﹒７２億元，比上日減少５﹒８％。

國指跌１４１點或１﹒２３％，報１１３６４點。滬指挫３９點或１﹒３７％，報２８７５

點。



＊美匯創逾１１個月高，滬指難擺脫弱勢＊



美國加息及經濟數據理想帶動下，美元持續走強，美匯指數本周突破９５關後不斷上試高位

，日內更高見９５﹒４０６水平，創超過１１個月以來高位。人民幣則應聲下跌，午後更跌穿

６﹒５關，為今年１月中以來首次，全日低位暫見６﹒５１６６，亦因此影響Ａ股氣氛，港股難

免受到拖累。

儘管中央本周二（１９日）晚再度發出維穩訊號，國務院更指將會實施定向降準等，但市場

反應相當冷淡，Ａ股近日成交亦相當薄弱，加上貿易戰形勢惡化，從而加劇市場悲觀情緒，滬指

今日更一度下試本周二低位２８７１點，低見２８７２點。目前Ａ股充斥眾多利淡因素，後市難

擺脫弱勢，仍有進一步下試的空間。



＊小米下周一起招股，港股成交料續收縮＊



美國總統特朗普日前威脅要對２０００億美元中國商品徵收關稅後，北京的回應多以譴責，

並宣布會向美國農產品徵收關稅，不少分析認為，此舉令美國無關痛癢，因此市場普遍認為，中

國在貿易戰方面實處於弱勢位置，而中方可採取的報復措施包括允許人民幣貶值，以及削減大量

美國外債，市場亦預期人民幣應難有反彈空間，恐繼續不利股市表現。

港股方面，即使昨日出現反彈，難成交未有配合，當日成交只有１０９８億元，反映反彈動

力不足。另外，首隻以同股不同權形式在港招股的小米（０１８１０）料最快在下月９日上市，

並於下周一（２５日）開始招股，預期認購反應將相當熱烈，變相吸走部分資金，因而影響大市

成交。Ａ股疲弱、美元升值及貿易戰因素亦持續影響港股，暫未見到明顯的反彈動力，料後市有

很大機會會失守２５０天線，並下試今年２月初低位２９１２９點。（ｔｔ）

