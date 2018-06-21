《外地經濟》鮑威爾：就業市場沒有過緊，有理由逐步加息

《經濟通通訊社２１日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾在葡萄牙辛特拉舉行的央行會議上表示

，美國就業市場看上去並沒有過度收緊，聯儲局應繼續在強勁的經濟背景下逐步加息，以平衡就

業及通脹目標。

鮑威爾還警告各央行，不要試圖讓勞動力市場保持過熱太長時間，以防央行保持較低穩定通

脹的誠信受損。

他指，由於經濟強勁，經濟前景的風險均衡，繼續逐步加息的理據仍然強勁；雖然失業率可

能進一步下滑，但由於薪酬增長溫和，就業市場並不是過度緊張。（ｍｎ）

