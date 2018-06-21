【油市博奕】沙特據悉提出每日增產６０萬桶計劃

《經濟通通訊社２１日專訊》據外電引述消息人士報道，沙特阿拉伯在推動油組及其他產油

國將每日原油產量增加約６０萬桶的計畫。

沙特一度希望能增產１００萬桶，因油組及其他產油國目前總共減產２８０萬桶，較減產協

議中的１８０萬桶為多。不過，由於大多數國家不能增產，故沙特最終提出只增產６０萬桶。

同時俄羅斯與伊朗之間的分歧亦非常巨大，俄羅斯力主更大幅度的增產，而伊朗方面則稱沒

必要增產。沙特這項提議尚未贏得所有油組成員國的支持，可能遭到包括委內瑞拉、阿爾及利亞

和伊朗等態度較強硬國家的反對。（ｍｎ）

