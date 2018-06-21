《經濟通通訊社２１日專訊》據外電引述消息人士報道，沙特阿拉伯在推動油組及其他產油
國將每日原油產量增加約６０萬桶的計畫。
沙特一度希望能增產１００萬桶，因油組及其他產油國目前總共減產２８０萬桶，較減產協
議中的１８０萬桶為多。不過，由於大多數國家不能增產，故沙特最終提出只增產６０萬桶。
同時俄羅斯與伊朗之間的分歧亦非常巨大，俄羅斯力主更大幅度的增產，而伊朗方面則稱沒
必要增產。沙特這項提議尚未贏得所有油組成員國的支持，可能遭到包括委內瑞拉、阿爾及利亞
和伊朗等態度較強硬國家的反對。（ｍｎ）
21/06/2018 08:29
【油市博奕】沙特據悉提出每日增產６０萬桶計劃
《經濟通通訊社２１日專訊》據外電引述消息人士報道，沙特阿拉伯在推動油組及其他產油
國將每日原油產量增加約６０萬桶的計畫。
沙特一度希望能增產１００萬桶，因油組及其他產油國目前總共減產２８０萬桶，較減產協
議中的１８０萬桶為多。不過，由於大多數國家不能增產，故沙特最終提出只增產６０萬桶。
同時俄羅斯與伊朗之間的分歧亦非常巨大，俄羅斯力主更大幅度的增產，而伊朗方面則稱沒
必要增產。沙特這項提議尚未贏得所有油組成員國的支持，可能遭到包括委內瑞拉、阿爾及利亞
和伊朗等態度較強硬國家的反對。（ｍｎ）
|生財有道21/06/2018
【大灣區】盼升值變港樓首期 90後珠海100萬上車夢
|國際動態21/06/2018
美退出人權理事會 批對以色列存偏見
|FOCUS20/06/2018
【FOCUS】官媒籲「老鄉別跑」 「韭菜」宜獨立思考
|中國故事20/06/2018
獨角獸潮響號角 藥明康德東山再起
|剖析天下20/06/2018
美俄沙特 同撐增產
|剖析天下20/06/2018
美加息 歐退市 銀行反見熊市？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰