【貿易開戰】美商務部：需加大壓力逼中國改變貿易及知識產權政策

《經濟通通訊社２１日專訊》美國商務部長羅斯表示，總統特朗普希望中國降低貿易璧壘，

保護美國的知識產權，但認為若美國不加大壓力，北京方面不會妥協。

羅斯稱，多年來就美國的知識產權問題與中國進行的談判並未取得進展，白宮認為現在是採

取行動的時候，若不向中國施加這種壓力，美國是不會爭取成功。（ｍｎ）

