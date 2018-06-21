【中興復牌】特朗普：正努力解決關於中興通訊和解協議的擔憂

《經濟通通訊社２１日專訊》美國總統特朗普表示，正努力解決議員對中興通訊

（００７６３）和解協議的憂慮。此前，參議院投票通過對中興通訊恢復禁令。

特朗普在白宮會見二十多名議員以尋求解決對這項協議的憂慮，這些議員多數為共和黨人。

會後有份出席會議的共和黨參議員Ｔｏｍ Ｃｏｔｔｏｎ的發言人稱，會中討論中興案，將

繼續與其他議員找出保護國家安全及保護美國人私隱不受中國通訊企業侵犯的方法。（ｍｎ）

