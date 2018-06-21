【貿易開戰】戴姆勒：中美貿易戰拖累平治ＳＵＶ銷售，降全年盈測

《經濟通通訊社２１日專訊》德國車廠戴姆勒將全年息稅前利潤預測，由原先的略微高於去

年降至微低於去年，主要因美國及中國的貿易緊張局勢，令在美國生產、向中國出口的汽車銷量

及利潤將有所下降。

戴姆勒目前在中國銷售的的平治ＳＵＶ是在美國生產，而中國的ＳＵＶ銷售一直推高平治全

球銷量創新高的主要動力。（ｍｎ）

