《經濟通通訊社２１日專訊》日本央行委員布野幸利表示，保護主義增強可能影響全球經濟
及貿易規模，憂慮局勢發展情況。
布野幸利指，最近日本通脹增長放緩，但無需對物價走趨感到悲觀，因經濟仍處於上升勢頭
，而價疲弱只緣於網購以及大型商品零售商之間競爭的結構性因素，不過仍應該留意勞動力短缺
導致經濟中出現意外扭曲，有需要通過聘用老年人、女性及外勞以來解決勞工短缺問題。
（ｍｎ）
21/06/2018 14:53
【貿易開戰】日本央行委員：憂慮保護主義影響全球經濟及貿易
《經濟通通訊社２１日專訊》日本央行委員布野幸利表示，保護主義增強可能影響全球經濟
及貿易規模，憂慮局勢發展情況。
布野幸利指，最近日本通脹增長放緩，但無需對物價走趨感到悲觀，因經濟仍處於上升勢頭
，而價疲弱只緣於網購以及大型商品零售商之間競爭的結構性因素，不過仍應該留意勞動力短缺
導致經濟中出現意外扭曲，有需要通過聘用老年人、女性及外勞以來解決勞工短缺問題。
（ｍｎ）
|生財有道21/06/2018
【小米上市】新經濟股掛牌衝高後反覆尋底 小米登場戲碼依舊?
|中國故事21/06/2018
【挑機大佬】抖音讓騰訊感到威脅
|FOCUS21/06/2018
【FOCUS】摩笛、紅色警戒亂響 北京密密加裝「緩衝墊」
|生財有道21/06/2018
【大灣區】盼升值變港樓首期 90後珠海100萬上車夢
|國際動態21/06/2018
美退出人權理事會 批對以色列存偏見
|FOCUS20/06/2018
【FOCUS】官媒籲「老鄉別跑」 「韭菜」宜獨立思考
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰