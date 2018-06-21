【貿易開戰】日本央行委員：憂慮保護主義影響全球經濟及貿易

《經濟通通訊社２１日專訊》日本央行委員布野幸利表示，保護主義增強可能影響全球經濟

及貿易規模，憂慮局勢發展情況。

布野幸利指，最近日本通脹增長放緩，但無需對物價走趨感到悲觀，因經濟仍處於上升勢頭

，而價疲弱只緣於網購以及大型商品零售商之間競爭的結構性因素，不過仍應該留意勞動力短缺

導致經濟中出現意外扭曲，有需要通過聘用老年人、女性及外勞以來解決勞工短缺問題。

（ｍｎ）

