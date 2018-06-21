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21/06/2018 15:03

【貿易開戰】土耳其宣布開始對美國實施報復性關稅

　　《經濟通通訊社２１日專訊》土耳其經濟部長Ｎｉｈａｔ　Ｚｅｙｂｅｋｃｉ表示，今日起
將針對美國實施價值２﹒６７億美元的報復性關稅，以反擊華府頒布的不明智兼且無法令人接受
的額外鋼鐵關稅。
　　土耳其將對來自美國進口的煤炭、紙張、杏仁、煙草、糙米、威士忌、汽車、化妝品、機械
設備及石化產品加徵關稅。
　　根據官方數據顯示，去年美國是土耳其第５大出口目的地，土耳其對美國出口額為２０６億
美元。（ｍｎ）

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