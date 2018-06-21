《經濟通通訊社２１日專訊》土耳其經濟部長Ｎｉｈａｔ Ｚｅｙｂｅｋｃｉ表示，今日起
將針對美國實施價值２﹒６７億美元的報復性關稅，以反擊華府頒布的不明智兼且無法令人接受
的額外鋼鐵關稅。
土耳其將對來自美國進口的煤炭、紙張、杏仁、煙草、糙米、威士忌、汽車、化妝品、機械
設備及石化產品加徵關稅。
根據官方數據顯示，去年美國是土耳其第５大出口目的地，土耳其對美國出口額為２０６億
美元。（ｍｎ）
21/06/2018 15:03
【貿易開戰】土耳其宣布開始對美國實施報復性關稅
《經濟通通訊社２１日專訊》土耳其經濟部長Ｎｉｈａｔ Ｚｅｙｂｅｋｃｉ表示，今日起
將針對美國實施價值２﹒６７億美元的報復性關稅，以反擊華府頒布的不明智兼且無法令人接受
的額外鋼鐵關稅。
土耳其將對來自美國進口的煤炭、紙張、杏仁、煙草、糙米、威士忌、汽車、化妝品、機械
設備及石化產品加徵關稅。
根據官方數據顯示，去年美國是土耳其第５大出口目的地，土耳其對美國出口額為２０６億
美元。（ｍｎ）
|生財有道21/06/2018
【小米上市】新經濟股掛牌衝高後反覆尋底 小米登場戲碼依舊?
|中國故事21/06/2018
【挑機大佬】抖音讓騰訊感到威脅
|FOCUS21/06/2018
【FOCUS】摩笛、紅色警戒亂響 北京密密加裝「緩衝墊」
|生財有道21/06/2018
【大灣區】盼升值變港樓首期 90後珠海100萬上車夢
|國際動態21/06/2018
美退出人權理事會 批對以色列存偏見
|FOCUS20/06/2018
【FOCUS】官媒籲「老鄉別跑」 「韭菜」宜獨立思考
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰