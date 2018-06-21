【貿易開戰】土耳其宣布開始對美國實施報復性關稅

《經濟通通訊社２１日專訊》土耳其經濟部長Ｎｉｈａｔ Ｚｅｙｂｅｋｃｉ表示，今日起

將針對美國實施價值２﹒６７億美元的報復性關稅，以反擊華府頒布的不明智兼且無法令人接受

的額外鋼鐵關稅。

土耳其將對來自美國進口的煤炭、紙張、杏仁、煙草、糙米、威士忌、汽車、化妝品、機械

設備及石化產品加徵關稅。

根據官方數據顯示，去年美國是土耳其第５大出口目的地，土耳其對美國出口額為２０６億

美元。（ｍｎ）

