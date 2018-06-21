《經濟通通訊社２１日專訊》據外電報道，南韓議員表示，美國國務卿蓬佩奧可能會在本周
末或下周訪問北韓。
他稱，蓬佩奧的北韓之行似乎因為北韓領導人金正恩訪問中國而推遲。（ｍｎ）
21/06/2018 17:33
【朝鮮局勢】據報美國國務卿蓬佩奧或最快本周末出訪北韓
《經濟通通訊社２１日專訊》據外電報道，南韓議員表示，美國國務卿蓬佩奧可能會在本周
末或下周訪問北韓。
他稱，蓬佩奧的北韓之行似乎因為北韓領導人金正恩訪問中國而推遲。（ｍｎ）
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