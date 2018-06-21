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即市新聞

21/06/2018 18:53

《台股攻略－馮偉明》受貿易戰干擾，台股維持偏弱整理格局

　　《台股攻略》台股今日升１３﹒６３點，收１０９４１﹒０７點，成交金額為新台幣
１３６８﹒５９億元。
　　台股尾市沽壓湧現，今日大立光升２﹒０４％，收新台幣４４９５元；明日將舉行股東會的
鴻海未見有大波動；下周即將除息的台積電升０﹒２２％，收新台幣２２６﹒５元；光學鏡頭族
群玉晶光及先進光則分別下跌２﹒４５％及１﹒２３％，收新台幣５１８元及６４﹒２元。被動
元件方面，國巨尾盤失守新台幣１０００元大關，奇力新、大毅及華新科等亦開高震盪，終場以
平盤或小黑作收。金融股由國泰金及富邦金穩盤，新光金、富邦金、聯邦銀、元富證、群益期等
亦收紅。至於ＭＯＳＦＥＴ概念股及生技族群則買盤湧現，杰力及大中都亮燈漲停，尼克森及富
鼎也升超過４％。生技版塊保瑞及高端疫苗漲停，寶齡富錦、慧智、藥華藥、益得、佰研、佐登
－ＫＹ及全宇生技－ＫＹ等亦升超過４％。
　　美中貿易戰仍存在變數，預料大市短期內震盪仍然劇烈，台股維持偏弱整理格局，投資者不
宜過度操作。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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