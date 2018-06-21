《台股攻略－馮偉明》受貿易戰干擾，台股維持偏弱整理格局

《台股攻略》台股今日升１３﹒６３點，收１０９４１﹒０７點，成交金額為新台幣

１３６８﹒５９億元。

台股尾市沽壓湧現，今日大立光升２﹒０４％，收新台幣４４９５元；明日將舉行股東會的

鴻海未見有大波動；下周即將除息的台積電升０﹒２２％，收新台幣２２６﹒５元；光學鏡頭族

群玉晶光及先進光則分別下跌２﹒４５％及１﹒２３％，收新台幣５１８元及６４﹒２元。被動

元件方面，國巨尾盤失守新台幣１０００元大關，奇力新、大毅及華新科等亦開高震盪，終場以

平盤或小黑作收。金融股由國泰金及富邦金穩盤，新光金、富邦金、聯邦銀、元富證、群益期等

亦收紅。至於ＭＯＳＦＥＴ概念股及生技族群則買盤湧現，杰力及大中都亮燈漲停，尼克森及富

鼎也升超過４％。生技版塊保瑞及高端疫苗漲停，寶齡富錦、慧智、藥華藥、益得、佰研、佐登

－ＫＹ及全宇生技－ＫＹ等亦升超過４％。

美中貿易戰仍存在變數，預料大市短期內震盪仍然劇烈，台股維持偏弱整理格局，投資者不

宜過度操作。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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