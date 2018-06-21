《經濟通通訊社２１日專訊》維信金科（０２００３）首掛開報２０元，與招股價２０元持
平，成交達３１７萬股，涉資６３０９萬元。
若不計算手續費，以現價計算，每手未有賺蝕。（ａｌ）
21/06/2018 09:22
《新股掛牌》維信金科（２００３）首掛開報２０元，與招股價持平
《經濟通通訊社２１日專訊》維信金科（０２００３）首掛開報２０元，與招股價２０元持
平，成交達３１７萬股，涉資６３０９萬元。
若不計算手續費，以現價計算，每手未有賺蝕。（ａｌ）
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