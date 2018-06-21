《談國論企－黎偉成》全面還擊特朗普乃反制之道

《談國論企》對輸美約值５００億美元的中國商品加徵關稅劣舉待於２０１８年７月６日執

行前夕，特朗普再威脅中國一旦採取反制措施便會對另一批輸美商品的加徵關稅，變本加厲激化

貿易戰，行為比地歪、流氓等市井之徒更為下流、惡絕。中國無疑一再重申不想打貿戰，卻仍然

面對特朗普主導的美方毫不留情的咄咄狙擊和惡言恐嚇，懇懇建議中國對作出狠狠的還擊，讓惡

人同樣付出所掀貿戰損失之惡果，痛定思痛改過，更重要此為保衛國家、民族尊嚴和應有、合法

政治、經貿權益之戰。



＊中國要保國家民族尊嚴不要過份計較損失＊



中國現時所面對的對外政治環境，相當嚴峻，因（甲）由特朗普牽頭作出的惡絕野狼式的全

方位「殲滅」性狙擊，所言非虛乃因此人不理會中美代表團於５月１７日至１９日貿易磋商後達

致的《聯合聲明》，先於（１）５月２９日單方面要對中國輸美涉資５００億美元的商品，加徵

關稅２５％，很主要是科技和相關的產品，目的明顯是要打擊「中國製造２０２５」計劃，力圖

大大削弱中國邁向特別是以科技為主的製造工業發展的力度，更重要者為（２）當中方於美方在

６月１５日披露新的關稅清單後的翌日發布會採取反制措施，特朗普於１９日匆匆威脅將會對另

一批涉資２０００億美元的商品加徵１０％關稅，果如是，相信此將會推而廣之地牽涉到農產品

、日用品等與民生有關，即全面「宣戰」！

此不為「殲滅」性狙擊，是甚麼？

麻煩和頭痛的問題，是特朗普是（乙）絕對不可信任之惡人、絕人。此人品格之差，不僅我

多番狠批（Ｉ）其「個人霸道主義」和極度「單邊主義」的悲劣思維、性格未見稍改，更有不斷

膨脹和變本加厲之概；且（ＩＩ）經常即興地獨斷獨行地發施「號命」，有相當部分居然是完完

全全背經離道之舉，使世界各國甚至美國本土都無所適從，而此人卻身負美國總統之任，所造成

的破壞力，實難言喻！

我所得出的結論，乃（丙）特朗普之劣人絕對、盡量行使其美國總統權力，甚至屢屢繞過美

國國會，就其一己之所思所欲對美國國內、國際肆無忌憚地作出種種惡行，特別是不顧一切地無

視雙邊、多邊的正正式式的協議、聲明，無視環球之眾而自我「獨尊」，是之為現代「希特拉」

，所掀發的「第三次世界大戰」，以政治、經貿為主，會否在軍事上之戰、太空之戰？，決決不

可掉以輕心。

建議中國應對特朗普劣者的政策與策略，最重要者為（一）要以強制「強」，理由為此人該

是「曠世不要臉」和暴惡異常的其中重要代表劣物，特點是：狠心地踐踏弱者、痛挫謙謙君子、

強力打擊相對強者，更重要為「視友為敵」。此為中國千萬不要以「謙謙君子」對無理「暴君」

以示弱，否則此人會「得寸」而「進太空」，肯定要讓別死得「慘烈」，才「放心」繼續其劣思

、劣行，故要做的就是「以強制強」，以超強制勝。



＊狂加美貨進口關稅對內企批發補貼降壓＊



由是中國政府可以考慮的應對做法，是（二）對惡人要以惡法相對。特朗普居然違反中美此

番之經貿磋商《聯合聲明》，對原有聲稱可以「休戰」的中國輸美商品依然加徵關稅如儀，更聲

聲恐嚇若中方反擊會另徵其他商品關稅，如斯狂妄，中國的應對辦法，可以是（ａ）把美國輸華

的各種各樣商品所加徵的關稅稅率，超越２５％甚至５０％，大大削弱美貨在華的競爭力，同時

（ｂ）又對中國進口商和批發商作出稅務補貼，使相關貨品可以在零售層面得以降低，以回應美

國國務卿蓬佩奧於一個公開場合妄言中國的貿易做法是「掠奪性」之「非」，和完全屬於我所理

解的「有中國特色的社會主義經濟」基調。

（三）加大改革開放力度，特別是開放中之引入外資，讓包括美資在內的外來直接投資

（ＦＤＩ）的優惠，使美資等外資在中國投資、生產和銷售的成本和回報，總比其註冊當地生產

後銷中國的得益更大、超大，特別是吸引美資不理會特朗普之「美國優先」政策而強化在華投資

和發展，減低美國的就業機會，打擊特朗普之策。

更需要指出的，是中國政府一定要保衛國家、民族尊嚴，和應有、合法政治、經貿權益，千

萬不要因特朗普所掀的單邊貿易戰的還擊稍一退縮。誰都不願意有戰，包括貿易戰，但特朗普之

咄咄逼人而來，即使己方有損，也不要「龜縮」，此為國體，國家尊嚴和國家利益。

把特朗普趕下台，就可以考慮（Ａ）聯同美國傳統盟友而又受特朗普禍害的歐盟、加拿大、

日本、澳洲等，群起而攻之，和（Ｂ）強化在美國各個層面的政經游說活動，訴之以利弊，特別

是特朗普的「稅改」政策所發揮的效益已見明顯下滑。

特朗普是當今之「混世魔王」，乃我如是說。環球政經、投資環境惡劣，今年的投資和發展

，宜守不宜攻也！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

