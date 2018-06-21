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21/06/2018 09:32

《異動股》舜宇（２３８２）插逾８％，富瑞指相機模組毛利率下跌

　　《經濟通通訊社２１日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）開市即急挫８﹒４７％，報１４
３﹒８元，失守５０天線（１４９﹒７８元），並暫為最差藍籌；主動買盤６２％；成交約１１
６萬股，涉資１﹒７４億元。
　　富瑞引述舜宇昨日（２０日）的路演活動，稱舜宇對上半年相機模組毛利率同比下滑的預期
為「重大負面因素」，預警今年全年淨利潤有５％的下行空間。
　　富瑞分析師於報告中稱，舜宇預計下半年相機模組毛利率將較上半年改善，出貨指引則保持
不變。此外，主要的正面因素包括：三攝像頭需求動能、手機佔有率增長，及汽車產品改善。
　　富瑞維持對舜宇的「買入」評級，目標價１６９元不變。
　　現時，恆生指數報２９７４３，上升４６點或上升０﹒１６％，主板成交２７﹒３９億元。
上證綜合指數報２９０８﹒５３，下跌７﹒２０點或下跌０﹒２５％，成交３０﹒７３億元人民
幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　１１﹒８６元　　　上升１﹒０２％
　　華顯光電　（００３３４）　　　０﹒７０元　　　無升跌
　　通達集團　（００６９８）　　　１﹒７２元　　　上升０﹒５８％
　　信利國際　（００７３２）　　　１﹒６７元　　　上升１﹒８３％
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　６﹒６１元　　　下跌１﹒２０％
　　瑞聲科技　（０２０１８）　１１５﹒４０元　　　下跌１﹒５４％
　　富智康集團（０２０３８）　　　１﹒２７元　　　下跌０﹒７８％
　　舜宇光學　（０２３８２）　１４３﹒８０元　　　下跌８﹒４７％
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　　３﹒５３元　　　上升０﹒８６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ａｌ）

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