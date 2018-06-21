《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》商務部發言人高峰表示，第七屆中歐經貿
高層對話將於６月２５日在北京舉行。中歐將共同發出反對貿易保護主義的訊息。
21/06/2018 11:07
【駐京專電】商務部：第七屆中歐經貿高層對話２５日在京舉行
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》商務部發言人高峰表示，第七屆中歐經貿
高層對話將於６月２５日在北京舉行。中歐將共同發出反對貿易保護主義的訊息。
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