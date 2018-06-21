【貿易開戰】商務部：近期中美將就製造業、服務業等問題磋商

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中國商務部發言人高峰表示，中美制定了

十分明確的磋商路線圖與時間表，近期將就製造業、服務業進行磋商，並就雙邊結構性問題進行

磋商。而對於美方出台的徵稅清單，中方已做好充分準備，將採取數量型與質量型相結合的各種

舉措予以反擊。

