【貿易開戰】商務部：如果美出台徵稅清單，中方將作出強有力回應

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》商務部發言人高峰表示，在處理中美經貿

爭端的過程中，中方始終從維護中美經貿關系大局出發，本著積極務實的態度推動磋商。雙方一

度取得成果，制定了十分明確的磋商路線圖和時間表。如果美方出台所謂的徵稅清單，採取扭曲

國際貿易的做法，導致不公平貿易，中方已經做好充分的準備，將綜合使用包括數量型工具和質

量型工具在內的各種舉措，作出強有力的回應，堅定捍衛國家利益和人民利益。

他表示，在５月１９日華盛頓磋商共識的基礎上，雙方６月初在北京就農業、能源領域進行

了具體的磋商，受到各界普遍歡迎。雙方原本約定近期就制造業和服務業進行具體磋商，同時就

雙邊關注的結構性問題進行具體的磋商。

中方認為，雙方此前的磋商是積極的和建設性的，符合雙方人民的利益，符合中國改革開放

的既定節奏，符合世貿組織的原則。但令人深感遺憾的是，美方反復無常，變本加厲，挑起貿易

戰，中方不得不作出強有力的回應。美方習慣於舉著大棒談判的手段，但這對中國不管用，這種

失去理性的行為無益於解決問題。



＊中國將繼續擴大市場開放＊



另外，就中國進一步降低包括汽車在內的部分商品進口關稅，他表示，是中國進一步擴大開

放的重要舉措。把一些商品列入中方的管制清單，是對美方單邊徵稅措施的回應，是不得以而為

之的。這與中國積極擴大進口並不衝突。中國將繼續擴大市場開放，今年１１月將舉辦首屆中國

國際進口博覽會，讓世界各國共享中國機遇。

