《午市前瞻》Ａ股回穩，港股若守大跌市當日最低位，料可逐步反彈



《經濟通通訊社２１日專訊》中美貿易戰未有新進展，美股昨晚（２０日）個別發展，當中

，道指連跌第七日，收跌４２點報２４６５７點；科技股造好下，納指則升５５點，升幅近１％

或，報７７８１點，再創收市新高。

外圍未有明確方向，而Ａ股昨日在中央護市下強勁反彈，但今日未能承接強勢，更倒跌再跌

至近二千九關，故港股今早僅窄幅高開６７點報２９７６４，最多升１８６點後便突急轉直下，

半日收挫１８７或０﹒６３％，報２９５０８點。半日主板成交５２１﹒８７億元。

國指午收跌６２點或０﹒５４％，報１１４４３點。滬指半日跌５點或０﹒２０％，報

２９０９點。



＊憂慮利潤率跌舜宇插７％，晶片股獲看好華虹飆９％＊



中美貿易戰未見轉機，手機設備股持續受壓，另外，富瑞稱舜宇（０２３８２）上半年相機

模組毛利率同比下滑，或造成全年淨利潤有５％的下行空間。舜宇開市即急插７﹒２６％，收報

１４５﹒７元，失守５０天線（１４９﹒８３５元），暫為半日最差藍籌。同業瑞聲

（２０１８）跌１﹒８８％，半日收報１１５元。

另外，美國總統特朗普表示，中興（００７６３）禁令事件仍在商討中。中興昨日大反彈後

，今日走勢較波動，回落１﹒５２％收報１１﹒６４元。

國海證券看好晶片股，將受惠於中國發展高端科技產業的方針，華虹（０１３４７）半日升

逾９﹒１５％，收報２６﹒２５元，盤中見２７﹒８５元新高；中芯（００９８１）半日升

５﹒５６％，收報１１﹒４元。

重磅股方面，匯控（００００５）軟０﹒４７％，報７４﹒８５元。騰訊（００７００）半

日跌０﹒２５％，報３９９﹒２元。友邦（０１２９９）跌０﹒４３％，報６８﹒７５元。建行

（００９３９）跌０﹒６６％，報７﹒４８元。

券商看煤炭板塊或季節性反彈，神華（０１０８８）逆市升２﹒６９％報２１元，為半日最

佳藍籌股；中海油（００８８３）受累布蘭特期油跌穿７５美元，股價急跌３﹒２７％報

１２﹒４４元，為第二差藍籌股。



＊部分內房股反擊，水泥股回升海螺冠國指＊



部分內房股反擊，融創（０１９１８）曾抽高近６％，但受累大市急回，半日升幅窄至僅

２﹒１４％，報３１﹒０５元；中國恆大（０３３３３）四連陰後，亦曾反彈近４％，但午收僅

漲０﹒９１％，報２２﹒１元；新城（０１０３０）再獲主席增持，半日漲４﹒９１％，報

７﹒７元，重上１０天線（７﹒４７２元）。

由碧桂園（０２００７）分拆的碧桂園服務（０６０９８）昨日跌一成後，今日一度重返首

日開市價，高見１０﹒３元，半日仍反彈０﹒９６％，報９﹒９８元。

指股；華潤水泥（０１３１３）三連跌後，半日升２﹒８４％，報８﹒７元；中國建材

（０３３２３）半日升０﹒３４％，報８﹒９２元。（ｋｚ）



＊黃志陽：舜宇可在１４０元附近吸納＊



財經評論員黃志陽對《經濟通通訊社》表示，現時雖然仍未能肯定港股是否完全反彈，幸好

受惠於Ａ股有望回穩，加上港股若能守住本周二（１９日）大跌當天的低位約２９３３２點，而

接下來若能繼續保持陽燭，大市相信有機會逐步重上３１０００。但唯一要留意的是，港股現時

仍未有成交配合。

在美國總統特朗普此前揚言，要對中國額外２０００億美元商品徵稅後，中方表現相對克制

，而黃氏認為，人民幣持續走弱，有機會是中央對美方作出不揚聲的回應，以匯率抵消部分款項

。

舜宇遭多間大利唱淡，股價大跌，黃氏認為雖然預期毛利率有機會受壓，不過對其出貨量仍

然滿意，而業績表現亦不錯，建議可以在１４０元附近吸納。不過料該股在業績快報和高層交代

業務前，仍有一段時間要在１４０元至１５０元範圍整固，建議中長線持有。（ａｌ、ｋｚ）

