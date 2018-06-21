【小米上市】小米料下月９日上市，入場費４４４４﹒３元

《經濟通通訊社２１日專訊》首隻以同股不同權形式在港招股的小米（０１８１０）於金鐘

舉行投資者推介會，大約下午二時，小米聯合創始人雷軍已離開會場，他並無回答記者提問，只

表示歡迎記者參與本周六舉行的記者會。

據現場招股文件顯示，小米招股價介乎１７至２２元，以每手２００股計，散戶入場費約

４４４４﹒３元，下周一（２５日）招股，預料７月９日上市。

小米擬發行２１﹒７９６億股股份，國際配售佔９５％，本港公開發售佔５％，基石投資者

包括國開裝備產業投資基金（天津）合夥企業、中移動國際、天海投資、高通等，ＣＩＣＦＨ

Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎ、ＣＭＣ Ｃｏｎｃｏｒｄ及Ｇｒａｎｔｗｅｌｌ Ｆｕｎｄ ＬＰ

。

高盛、摩丹士丹利及中信里昂為聯合保薦人，聯合國際協調人為摩根大通、瑞信、德銀、農

銀國際、中銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際和中金公司。

假設發售價為中位數每股１９﹒５元，扣除所需費用，預計集資２７５﹒６億元，約３０％

用於研究及發展，包括建立核心產品，例如智能電話、智能電視等；約３０％用於投資擴展及強

化生態系統，包括ＩｏＴ領域及日常生活的產品，及手機互聯網服務，包括ＡＩ；約３０％用於

國際市場擴張，包括但不限於招聘本地團隊及投資零售夥伴；約１０％用於營運資金及一般企業

用途。（ｊｎ）

