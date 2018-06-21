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即市新聞

21/06/2018 13:59

【小米上市】小米料下月９日上市，入場費４４４４﹒３元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》首隻以同股不同權形式在港招股的小米（０１８１０）於金鐘
舉行投資者推介會，大約下午二時，小米聯合創始人雷軍已離開會場，他並無回答記者提問，只
表示歡迎記者參與本周六舉行的記者會。
　　據現場招股文件顯示，小米招股價介乎１７至２２元，以每手２００股計，散戶入場費約
４４４４﹒３元，下周一（２５日）招股，預料７月９日上市。
　　小米擬發行２１﹒７９６億股股份，國際配售佔９５％，本港公開發售佔５％，基石投資者
包括國開裝備產業投資基金（天津）合夥企業、中移動國際、天海投資、高通等，ＣＩＣＦＨ
Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎ、ＣＭＣ　Ｃｏｎｃｏｒｄ及Ｇｒａｎｔｗｅｌｌ　Ｆｕｎｄ　ＬＰ

　　高盛、摩丹士丹利及中信里昂為聯合保薦人，聯合國際協調人為摩根大通、瑞信、德銀、農
銀國際、中銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際和中金公司。
　　假設發售價為中位數每股１９﹒５元，扣除所需費用，預計集資２７５﹒６億元，約３０％
用於研究及發展，包括建立核心產品，例如智能電話、智能電視等；約３０％用於投資擴展及強
化生態系統，包括ＩｏＴ領域及日常生活的產品，及手機互聯網服務，包括ＡＩ；約３０％用於
國際市場擴張，包括但不限於招聘本地團隊及投資零售夥伴；約１０％用於營運資金及一般企業
用途。（ｊｎ）

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