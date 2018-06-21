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21/06/2018 14:59

【ＩＰＯ反應】有才天下獵聘（６１００）國際配售獲多倍超購

　　《經濟通通訊社２１日專訊》市場消息指，有才天下獵聘（０６１００）國際配售部分已獲
多倍超額認購，當中包括不少國際長線基金。
　　　有才天下獵聘將於全球發售８８００萬股，當中在港發售８８０萬股股份，其餘７９２０
萬股為國際配售股份，每股發售價為２８﹒５港元至３５﹒５元，每手２００股，入場費為
７１７１﹒５４元。摩根士丹利及摩根大通為聯席保薦人。（ｃｌ）

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