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即市新聞

21/06/2018 15:30

《美元走勢－羅明立》美元短期保持強勢，受避險資金需求提振

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒７６　　　１１０﹒３２　　　１１０﹒６９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１５８０　　　１﹒１５４２　　　１﹒１５６０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１７３　　　１﹒３１２９　　　１﹒３１５０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９８５　　　０﹒９９５９　　　０﹒９９７６
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４６７　　　７﹒８４２１　　　７﹒８４５３

　　《美元走勢》中美貿易戰的陰影一直影響市場，道指昨日（２０日）繼續下跌，是今年最長
的跌市。美元則受到避險資金的提振，美匯指數連續第二日上升，收報９５﹒１１，是今年最高
的收市價。
　
　　昨日美國數據不多，第一季經季節調整後的經常帳赤字按季上升６﹒９％，升至
１２４１﹒１億美元，但比市場預期的１２９０億美元少。期內，商品與服務進口及投資收益支
出按季續升近３﹒１％至１０３７５億美元；但商品與服務出口及投資收益收入按季續升
２﹒６％至９１３３﹒６億美元。不過，５月成屋銷售卻意外連跌兩個月，按月下跌０﹒４％
，按年則下跌３％。
　　
　　由於美國經濟較其他發達國家理想，加上避險資金的需求，預期美元匯價短期會保持強勢，
其他非美貨幣將會受壓。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０９﹒６０　　　１１０﹒８０　　　１０９﹒００
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１６２０　　　１﹒１５００　　　１﹒１６７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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