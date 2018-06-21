《美元走勢－羅明立》美元短期保持強勢，受避險資金需求提振

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１０﹒７６ １１０﹒３２ １１０﹒６９

歐元╱美元 １﹒１５８０ １﹒１５４２ １﹒１５６０

英鎊╱美元 １﹒３１７３ １﹒３１２９ １﹒３１５０

美元╱瑞郎 ０﹒９９８５ ０﹒９９５９ ０﹒９９７６

美元╱港元 ７﹒８４６７ ７﹒８４２１ ７﹒８４５３



《美元走勢》中美貿易戰的陰影一直影響市場，道指昨日（２０日）繼續下跌，是今年最長

的跌市。美元則受到避險資金的提振，美匯指數連續第二日上升，收報９５﹒１１，是今年最高

的收市價。



昨日美國數據不多，第一季經季節調整後的經常帳赤字按季上升６﹒９％，升至

１２４１﹒１億美元，但比市場預期的１２９０億美元少。期內，商品與服務進口及投資收益支

出按季續升近３﹒１％至１０３７５億美元；但商品與服務出口及投資收益收入按季續升

２﹒６％至９１３３﹒６億美元。不過，５月成屋銷售卻意外連跌兩個月，按月下跌０﹒４％

，按年則下跌３％。



由於美國經濟較其他發達國家理想，加上避險資金的需求，預期美元匯價短期會保持強勢，

其他非美貨幣將會受壓。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 沽出日圓 １０９﹒６０ １１０﹒８０ １０９﹒００

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１６２０ １﹒１５００ １﹒１６７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

