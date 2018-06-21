《美元走勢－羅明立》美元短期保持強勢，受避險資金需求提振

最高 最低 東京收市
美元╱日圓 １１０﹒７６ １１０﹒３２ １１０﹒６９
歐元╱美元 １﹒１５８０ １﹒１５４２ １﹒１５６０
英鎊╱美元 １﹒３１７３ １﹒３１２９ １﹒３１５０
美元╱瑞郎 ０﹒９９８５ ０﹒９９５９ ０﹒９９７６
美元╱港元 ７﹒８４６７ ７﹒８４２１ ７﹒８４５３
《美元走勢》中美貿易戰的陰影一直影響市場，道指昨日（２０日）繼續下跌，是今年最長
的跌市。美元則受到避險資金的提振，美匯指數連續第二日上升，收報９５﹒１１，是今年最高
的收市價。
昨日美國數據不多，第一季經季節調整後的經常帳赤字按季上升６﹒９％，升至
１２４１﹒１億美元，但比市場預期的１２９０億美元少。期內，商品與服務進口及投資收益支
出按季續升近３﹒１％至１０３７５億美元；但商品與服務出口及投資收益收入按季續升
２﹒６％至９１３３﹒６億美元。不過，５月成屋銷售卻意外連跌兩個月，按月下跌０﹒４％
，按年則下跌３％。
由於美國經濟較其他發達國家理想，加上避險資金的需求，預期美元匯價短期會保持強勢，
其他非美貨幣將會受壓。
方向 入市價 目標位 止蝕
美元╱日圓 沽出日圓 １０９﹒６０ １１０﹒８０ １０９﹒００
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１６２０ １﹒１５００ １﹒１６７０
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》