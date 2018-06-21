英國首相文翠珊（Ｔｈｅｒｅｓａ Ｍａｙ）的脫歐法案遭上議院駁回，並加入修正案，讓
脫歐協議須獲國會表決通過。修正案周二在下議院表決，以１６票之微遭否決。
下議院以３０３票贊成，３１９票反對，否決了上院修正案，即文翠珊政府對脫歐協議有最
終決定權。
文翠珊事前已表明拒絕修正案，她透過發言人表示，上院修正案將令政府與歐盟的談判變得
縛手縛腳，難以達成有利英國的協議，亦不尊重脫歐公投結果，是無法接受，威脅會把法案原封
不動重新提交。《香港經濟日報》
21/06/2018 08:28
【脫歐之後】文翠珊獲勝，脫歐協議政府擁決定權
英國首相文翠珊（Ｔｈｅｒｅｓａ Ｍａｙ）的脫歐法案遭上議院駁回，並加入修正案，讓
脫歐協議須獲國會表決通過。修正案周二在下議院表決，以１６票之微遭否決。
下議院以３０３票贊成，３１９票反對，否決了上院修正案，即文翠珊政府對脫歐協議有最
終決定權。
文翠珊事前已表明拒絕修正案，她透過發言人表示，上院修正案將令政府與歐盟的談判變得
縛手縛腳，難以達成有利英國的協議，亦不尊重脫歐公投結果，是無法接受，威脅會把法案原封
不動重新提交。《香港經濟日報》
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