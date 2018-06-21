《經濟通通訊社２１日專訊》莎莎（００１７８）公布，截至今年３月底止全年度，錄得純
利４﹒４億元，按年增長３４﹒７％，其中持續經營業務溢利４﹒６５億元，增３５﹒８％，每
股盈利１４﹒６仙，持續經營業務每股盈利１５﹒４仙，每股派末期息１１仙，特別股息派３仙
。
期內營業額８０﹒１８億元，按年增６﹒２％；毛利３３﹒７４億元。（ｈｏ）
＊該業績之詳情，請參閱該公司之正式通告＊
21/06/2018 12:11
莎莎（１７８）全年賺４﹒４億增３５％，末期息連特別息派１４仙
《經濟通通訊社２１日專訊》莎莎（００１７８）公布，截至今年３月底止全年度，錄得純
利４﹒４億元，按年增長３４﹒７％，其中持續經營業務溢利４﹒６５億元，增３５﹒８％，每
股盈利１４﹒６仙，持續經營業務每股盈利１５﹒４仙，每股派末期息１１仙，特別股息派３仙
。
期內營業額８０﹒１８億元，按年增６﹒２％；毛利３３﹒７４億元。（ｈｏ）
＊該業績之詳情，請參閱該公司之正式通告＊
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