莎莎（１７８）全年賺４﹒４億增３５％，末期息連特別息派１４仙

《經濟通通訊社２１日專訊》莎莎（００１７８）公布，截至今年３月底止全年度，錄得純

利４﹒４億元，按年增長３４﹒７％，其中持續經營業務溢利４﹒６５億元，增３５﹒８％，每

股盈利１４﹒６仙，持續經營業務每股盈利１５﹒４仙，每股派末期息１１仙，特別股息派３仙

。

期內營業額８０﹒１８億元，按年增６﹒２％；毛利３３﹒７４億元。（ｈｏ）



＊該業績之詳情，請參閱該公司之正式通告＊

