《經濟通通訊社２１日專訊》森信紙業（００７３１）公布正面盈利預告，該公司預期，於
截至本年３月底止年度錄得除稅後盈利，較上年度的增幅不低於６０％。（ｈｏ）
21/06/2018 12:36
【企業盈喜】森信紙業（００７３１）料全年稅後多賺不少於６０％
《經濟通通訊社２１日專訊》森信紙業（００７３１）公布正面盈利預告，該公司預期，於
截至本年３月底止年度錄得除稅後盈利，較上年度的增幅不低於６０％。（ｈｏ）
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