【本港樓市】利嘉閣：上月５０屋苑平均呎租３６﹒１４元續創新高

《經濟通通訊社２１日專訊》綜合利嘉閣地產研究部數據所得，今年５月份全港５０個指標

屋苑的加權平均實用呎租報３６﹒１４元，較４月份的３５﹒７６元再升１﹒１％，連升三個月

並續創有紀錄以來的歷史新高。５月份５０指標屋苑租賃交投錄得１０２８宗，按月再增加４％

，創去年９月至今的九個月新高。上月５０指標屋苑租賃佔整體成交比例升至６３﹒８％水平，

按月上升近６個百分點，為八個月以來新高。



＊本月呎租或再升１﹒５－２％＊



在租務市場逐漸升溫下，展望６月份５０指標屋苑租賃交投量可挑戰１１５０宗的十一個月

新高，按月料升近逾一成；而平均租金則冀按月再升約１﹒５％至近２％，上試３６﹒８元的水

平，屆時將連續第四個月破頂創新高。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，旺季未到之前，部分租客已趕緊入市，帶動租賃量價連

月齊升，租金按月升幅更已率先擴大至逾１％，相信未來兩月的租賃高峰期將繼續看俏。他指，

根據過去幾年的走勢觀察，租務交投一般在５月份進一步轉旺，並於６、７月份達至旺季的高峰

，之後隨著暑假結束而徐徐轉淡，預料今年走勢亦不例外。



＊新界區指標屋苑平均實用呎租升１﹒７％＊



按地區劃分，上月港島、九龍及新界三區指標屋苑租金全線向上，當中新界區２１個指標屋

苑的加權平均實用呎租按月升１﹒７％、報３１﹒２６元；九龍區２１個指標屋苑的加權平均實

用呎租按月升０﹒７％、報３９﹒５８元；港島區８個指標屋苑的加權平均實用呎租則報

４２﹒３２元，按月升０﹒２％。租賃交投量方面，上月港島及九龍區指標屋苑分別按月增加

１５％及４％，各錄２０２宗及４０８宗租賃；新界區則按月持平、錄得４１８宗。（ｃｌ）

