【本港經濟】本港５月份整體通脹率升至２﹒１％，符合預期

《經濟通通訊社２１日專訊》政府統計處今日公布，今年５月整體消費物價較去年同月上升

２﹒１％，比今年４月份的相應升幅（１﹒９％）為高，但符合巿場預期。剔除所有政府一次性

紓困措施的影響，綜合消費物價指數在５月份的按年升幅（即基本通脹率）為２﹒４％，較４月

份（２﹒２％）為高，主要是由於旅遊費用和私人房屋租金升幅擴大所致。

政府發言人表示，５月份消費物價通脹仍維持溫和，儘管在經濟環境良好的情況下較今年初

有所上升，展望將來，在經濟形勢維持強勁以及早前新訂住宅租金上升的影響繼續浮現所帶動下

，通脹壓力往後料會上升，但全年應保持在溫和的範圍內。



＊首五月綜合消費物價指數升２﹒３％＊



在各類消費物價指數組成項目中，價格在５月份錄得按年升幅的類別為食品（不包括外出用

膳）（在綜合消費物價指數中上升４﹒７％）、電力、燃氣及水（分別上升３﹒４％）、外出用

膳（３％）、住屋（上升２％）。另一方面，耐用物品的價格在５月份錄得按年跌幅（下跌

２﹒３％）。

以今年首五個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升２﹒３％。剔除所有政府一

次性紓困措施的影響，首五個月合併計算的綜合消費物價指數按年升２﹒４％。（ｃｌ）

