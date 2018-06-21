《再戰明天》英財政大臣和英倫銀行總裁講話，ＯＰＥＣ召開會議

《經濟通通訊社２１日專訊》明晨，英國財政大臣哈蒙德和英倫銀行總裁卡尼講話，明早，

日本公布５月通脹率。此外，石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）召開會議。



＊英國財政大臣哈蒙德和英倫銀行總裁卡尼講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨２：００ａｍ，英國財政大臣哈蒙德和英倫銀行總裁

卡尼在由倫敦市市長做東的晚宴上發表市長官邸年度講話。去年的這個活動因為格倫費爾塔火災

被取消。明早４：１５ａｍ，英倫銀行總裁卡尼在２０１８年倫敦金融城市長官邸年度銀行家宴

會發表演說。

明日，中國衛生健康委員會召開新聞發布會，介紹中國醫療技術能力和醫療技術水平雙提升

有關情況。

明日，法國總理愛德華．菲利普對中國進行正式訪問，至２５日。



＊ＯＰＥＣ開會議＊



明日在維也納，石油輸出國組織召開會議。

歐洲央行副總裁德金多斯出席歐盟財長會議

明日在盧森堡舉行歐盟經濟和金融事務委員會會議。

明午３：００ｐｍ，南非財長內內（Ｎｈｌａｎｈｌａ Ｎｅｎｅ）在倫敦一場投資會議期

間舉行記者會。



＊日本公布５月通脹率，法國公布第一季經濟增長＊



在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布５月消費者物價指數，年率料維持於０﹒６％。

明午１２：３０ｐｍ，日本公布４月全產業活動指數，月率料由持平升上０﹒９％。

１：３０ｐｍ，日本公布５月東京百貨業銷售。２：４５ｐｍ，法國公布第一季國內生產總

值，季率料由０﹒７％降至０﹒２％；年率料由２﹒６％降至２﹒２％。

４：００ｐｍ，台灣公布５月失業率，料由３﹒６９升上３﹒７％。



＊大家樂和中國燃氣派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：大家樂集團（００３４１）、中國燃氣（００３８４）、

文化傳信（００３４３）、現恆建築（０１５００）、慕詩國際（００１３０）、東方報業集團

（０００１８）、盈信控股（０００１５）和華信地產財務（００２５２）。

開股東會的公司有：中鐵（００３９０）、中國人保（０１３３９）、華晨中國

（０１１１４）、中國神華（０１０８８）、招商證券（０６０９９）、中國誠通發展

（００２１７）、中國財險（０２３２８）、中芯國際（００９８１）、中信資源

（０１２０５）和雲鋒金融（００３７６）。（ｈｏ）

