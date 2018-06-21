《經濟通通訊社２１日專訊》思捷環球（００３３０）發盈利警告，預期集團截至２０１８
年６月３０日止財政年度全年將錄得經營虧損，範圍約在２１﹒７億元至２２﹒７億元內，而去
年同期經營虧損為１﹒０２億元。
公告指，公司預期經營虧損主要由於經管理層評估集團資產公平值而出現非經常性撥備及減
值，以及基礎業務的預期經營虧損。經營虧損高於預期主要是由於顧客光顧實體店的流量下降導
致集團收入下跌高於預期。因此，２０１７／１８財年度非經常性撥備及減值前的經營虧損預計
介乎９億元至９﹒５億元的範圍內。（ｄｌ）
21/06/2018 17:09
【企業盈警】思捷環球料全年經營虧損擴大至最少２１﹒７億元
《經濟通通訊社２１日專訊》思捷環球（００３３０）發盈利警告，預期集團截至２０１８
年６月３０日止財政年度全年將錄得經營虧損，範圍約在２１﹒７億元至２２﹒７億元內，而去
年同期經營虧損為１﹒０２億元。
公告指，公司預期經營虧損主要由於經管理層評估集團資產公平值而出現非經常性撥備及減
值，以及基礎業務的預期經營虧損。經營虧損高於預期主要是由於顧客光顧實體店的流量下降導
致集團收入下跌高於預期。因此，２０１７／１８財年度非經常性撥備及減值前的經營虧損預計
介乎９億元至９﹒５億元的範圍內。（ｄｌ）
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