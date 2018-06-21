《經濟通通訊社２１日專訊》工銀亞洲宣布，所有工銀亞洲證券客戶於推廣期內成功經工銀
亞洲網上銀行以現金認購新股的證券客戶可自動豁免認購手續費，推廣期由即日起至２０１８年
９月３０日。
21/06/2018 18:04
【小米上市】工銀亞洲推出新股認購優惠，自動豁免認購手續費
《經濟通通訊社２１日專訊》工銀亞洲宣布，所有工銀亞洲證券客戶於推廣期內成功經工銀
亞洲網上銀行以現金認購新股的證券客戶可自動豁免認購手續費，推廣期由即日起至２０１８年
９月３０日。
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