《經濟通通訊社２１日專訊》冠亞商業（００１０４）發盈喜，預期集團截至今年３月底止
年度的溢利較去年同期業績將大幅增加。
公司指，今年業績改善主要得益於集團業務持續改善，但部分則被投資物業估值收益減少所
抵銷。（ｋｙ）
21/06/2018 18:48
【企業盈喜】冠亞商業（００１０４）料年度溢利較去年大幅增加
《經濟通通訊社２１日專訊》冠亞商業（００１０４）發盈喜，預期集團截至今年３月底止
年度的溢利較去年同期業績將大幅增加。
公司指，今年業績改善主要得益於集團業務持續改善，但部分則被投資物業估值收益減少所
抵銷。（ｋｙ）
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