【企業盈喜】冠亞商業（００１０４）料年度溢利較去年大幅增加

《經濟通通訊社２１日專訊》冠亞商業（００１０４）發盈喜，預期集團截至今年３月底止

年度的溢利較去年同期業績將大幅增加。

公司指，今年業績改善主要得益於集團業務持續改善，但部分則被投資物業估值收益減少所

抵銷。（ｋｙ）

