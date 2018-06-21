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即市新聞

21/06/2018 17:52

《真知灼見－溫灼培》為何貿易戰利美元走強？

　　《真知灼見》繼上周五（１５日）美國總統特朗普宣布對總值５００億美元的中國進口貨物
徵高達２５％關稅後，由於遭到中國的報復，本周二（１９日）特朗普再出招，額外增加對總值
２０００億美元的中國進口貨徵１０％關稅以示懲罰。到現在中央尚未就此作出回應，但中美貿
易戰的憂慮明顯有所提升。中美作為全球兩大主要經濟體，擔心貿易戰一旦爆發，不單有損中美
兩國，甚至全球的經濟，故環球股市率先跌。投資氣氛轉差資金明顯轉返美元避險，使美元一枝
獨秀。

＊歐洲將徵收報復關稅，或第二波推升美元＊

　　中美貿易發展如何還待觀察，但相信這只是美元升浪的第一波。據了解，本周五（２２日）
歐盟將正式對總值２８億歐元（約３２億美元）美國進口產品徵２５％報復關稅，當中包括牛仔
褲、電單車及多項農產品等。當然，３２億美元並非一個龐大數字，但問題是特朗普早已警告歐
洲，如她們一旦作報復，美國下一輪將針對由歐洲進口的汽車徵重關稅。所以我們不能忽略歐美
貿易紛爭擴大的可能性，如一旦牽起貿易戰，這將可視為推升美元的第二波。

＊各方貿易一旦下降，美貿赤資金流走減少＊

　　雖然說所有貿易紛爭均涉及美國，但美國與中國或歐盟均長期存在龐大逆差，這意味因貿易
美國一直有著巨大資金流失。一旦因貿易戰而導致各方貿易減少，這反可減少美國因貿赤而流走
的資金；相反，向以受惠於國際貿易而擁大量資金流入的中國及歐盟，則會因為貿易戰而導致資
金減少進入。這反差明顯利好美元。再者，中美貿易紛爭已使全球投資氣氛減弱，倘再加上歐美
貿易紛爭，對全球投資氣氛將帶來如何影響大家可想而知。投資氣氛愈差，美元的避險角色愈能
突顯。技術上如歐元一旦跌穿１﹒１５美元，下一目支持則為１﹒１３美元。
《恆生銀行高級投資市場經理　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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