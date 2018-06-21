Ａ股二千九關勢危，港股倒挫逾百點報２９５６６，舜宇中海油領跌

《經濟通通訊社２１日專訊》Ａ股二千九關勢危，港股倒跌１２９點或跌０﹒４４％，最新

報２９５６６，舜宇（０２３８２）、中海油（００８８３）領跌，為拖累大市的主要藍籌股。

舜宇光學現價跌７﹒５１％，報１４５﹒３元；成交約１２０１萬股，涉資１７﹒７７億元

，受累多間大行關注舜宇手機鏡頭模組利潤受壓。中海油亦大跌３﹒２７％，報１２﹒４４元。

上證綜合指數再次轉弱，二千九關又再告急，日內最高曾報２９４０點，但見調頭轉跌０﹒

２３％，報２９０８﹒９６，成交８９７﹒０４億元人民幣。國指報１１４６２，跌０﹒３８％

或跌４３點。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

舜宇光學（０２３８２） １４５﹒３０元 跌７﹒５１％

中海油 （００８８３） １２﹒４４元 跌３﹒２７％

中國平安（０２３１８） ７６﹒３０元 跌０﹒６５％

友邦保險（０１２９９） ６８﹒７５元 跌０﹒４３％

建設銀行（００９３９） ７﹒５０元 跌０﹒４０％

工商銀行（０１３９８） ６﹒１１元 跌０﹒３３％

騰訊控股（００７００） ４０１﹒００元 升０﹒２０％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｍｌ）

