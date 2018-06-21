《匯思－阮國恒》慎用「銀行」之名

《匯思》近日，我們發現有個別從事虛擬商品交易的機構，其名稱或網頁?採用「銀行」一

詞，或在描述其產品及服務時提及接受「存款」等字眼。我想借此機會提醒市民小心這類陳述，

免被誤導。



其實這類陳述或會觸犯《銀?業條?》第９７條有關使用銀?名稱限制、第９７Ａ條有關發

放認可身分的虛假陳述，以及第９２條有關發出關於存款的廣告等。簡單而言，任何人未經金管

局批准，於香港經營業務時採用「銀行」一詞於其名稱、網頁或域名中，或邀請公衆人士作出任

何存款，均屬違法。



＊採用「銀行」一詞前，須向金管局提出申請＊



香港是國際金融中心，有近２００間銀行及接受存款公司在港經營，而銀行存款總額亦高達

１３萬億港元。銀行得以營運，全賴客戶信任，並接受客戶存款，所以與很多地區一樣，香港在

發牌和監管銀行經營方面都有嚴謹的法例規管，包括不能隨便使用「銀行」作為其名稱或邀請公

衆人士作出存款，以免誤導公眾。所有獲得金管局認可的銀行及接受存款公司的名單，均可在金

管局網頁查閱（網址為：ｈｔｔｐ：╱╱ｖｐｒ﹒ｈｋｍａ﹒ｇｏｖ﹒ｈｋ╱ｃｇｉ－ｂｉｎ╱

ｖｐｒ╱ｉｎｄｅｘ﹒ｐｌ）。



其實即使是銀行以外的行業，只要其名稱、域名、從事活動及產品申述等計劃採用「銀行」

一詞（或英文使用“ｂａｎｋ”一字或使用“ｂ”、“ａ”、“ｎ”、“ｋ”此次序排列的字母

），都要向金管局提出申請。過去五年，金管局共收到並批出１８宗相關的申請。這類機構或組

織涵蓋的範圍非常廣泛，包括慈善團體、從事食品、酒類、娛樂和電子遊戲開發、人力資源以至

幹細胞貯存等機構或組織。金管局在審批該等申請時，會慎重考慮有關名稱的使用及性質會否令

公眾誤以為申請人正在經營銀行或存款業務，才會批准有關申請。不過，我想指出一點，一些有

詐騙意圖的機構或組織，不會事先向金管局申請，市民必須格外留神！



＊金管局從未發行或認可虛擬商品相關投資項目＊



市民也必須留意，虛擬商品的價格隨時大上大落，所以不論透過哪種途徑購買虛擬商品或進

行交易時，都要加倍小心留意有關的風險。必須重申的是，儘管一些虛擬商品交易機構將存放在

這些機構的款項形容為「存款」，但這些機構並非金管局認可的銀行，而存放在這些機構的款項

也不受香港的存款保障計劃所保障。換言之，這些機構一旦倒閉，隨時追討無門。所以市民在這

些虛擬商品交易機構開戶及存放款項前，必須先清楚了解當中涉及的風險。如有疑問，最好尋求

專業意見。



另外，我們留意到有人聲稱代理金管局發行的虛擬商品，或有一些虛擬商品獲得金管局批准

或認可。我想強調，金管局從未發行或認可虛擬商品相關投資項目或產品。



其實，不論進行任何投資，都應該先了解該產品的性質及有關風險，做個精明的投資者！





香港金融管理局

副總裁

阮國恆



２０１８年６月２１日

