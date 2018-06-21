滬指創近兩年新低，港股挫４００點收２９２９６直逼「牛熊線」

《經濟通通訊社２１日專訊》港股上日反彈２２８點終止四連跌，今日在內地股市拖累下，

港股不單打回原形，並且創四個半月低位，直逼「牛熊分界線」。

中美貿易戰未見新發展，華爾街股市隔晚（２０日）個別發展，道指微跌，納指上升再創新

高。港股高開６７點報２９７６４點後，一度攀上２９８８２升１８６點。其後Ａ股由升轉跌，

港股跟隨而下，午後跌幅擴大最低見２９２８５，為２月９日以來低位，逼近２５０天線（目前

為２９２８２），最終收報２９２９６，挫４００點或跌１﹒３５％。主板成交減少５﹒７９％

報１０３４﹒７２億元。

國企指數報１１３６４，跌１﹒２３％或跌１４１點。

國務院常務會議昨日預告定向降準，以增強小微信貸供給能力，然而Ａ股表現反覆，滬綜指

全日收跌１﹒３７％，報２８７５點，失守２９００點關，創近兩年低。



＊舜宇挫９％，毛利率下跌惹憂慮＊



５０隻恆指成分股中，４６隻下跌，３隻上升，１隻持平。

舜宇光學（０２３８２）為跌幅最大恆指成分股，全日收挫８﹒９８％報１４３元。富瑞引

述舜宇昨日（２０日）路演活動，稱舜宇對上半年相機模組毛利率同比下滑的預期為「重大負面

因素」，預警今年全年淨利潤有５％的下行空間。然而，富瑞維持對舜宇的「買入」評級，目標

價１６９元不變。

其他手機設普遍向下，瑞聲科技（０２０１８）及比亞迪電子（００２８５）均跌約

１﹒５３％，分別收報１１５﹒４元及１１﹒５６元。中興通訊（００７６３）昨日急反彈

２０％，今日輕微回軟１﹒０２％收１１﹒７元。

重磅股方面，騰訊（００７００）再跌０﹒８５％收３９６﹒８元，友邦（０１２９９）挫

２﹒０３％收６７﹒６５元，中移動（００９４１）跌１﹒２３％報６８﹒５５元，匯控

（００００５）軟１﹒０６％報７４﹒４元。



＊康師傅升逾２％，消費股利避險＊



資金流入部分基本消費股避險，個別逆市上升，個別靠穩。康師傅（００３２２）升

２﹒３４％收１８﹒３４元，中國旺旺（００１５１）無升跌報７﹒３７元，統一企業中國

（００２２０）升３﹒５８％報９﹒５４元；蒙牛（０２３１９）跌０﹒３６％報２７﹒７元；

青啤（００１６８）軟０﹒９９％收４４﹒９５元；華潤啤酒（００２９１）跌１﹒１７％，報

３７﹒９元。

內地市急跌，國務院常務會議昨日預告定向降準刺激有限，中資金融股全線向下，建行

（００９３９）及工行（０１３９８）均跌逾１％，分別收報７﹒４２元及６﹒０６元；平保

（０２３１８）跌０﹒９１％報７６﹒１元，國壽（０２６２８）跌１﹒８７％收２１元；太保

（０２６０１）挫２﹒１５％報３１﹒９元。



＊煤炭板塊或反彈，神華逆市微升＊



煤炭股個別逆市上升，神華（０１０８８）升０﹒４９％報２０﹒５５元，為升幅最大恆指

成分股；兗煤（０１１７１）跌０﹒１９％報１０﹒７８元；中煤（０１８９８）無升跌報

３﹒３７元。中泰證券報告稱，目前煤炭板塊估值較低，未來兩個月煤價整體趨勢向上，看好板

塊超跌反彈的機會，低估值龍頭優先，中國神華等等。

石油輸出國組織明天（２２日）會議商討是否增產，「三桶油」今日全面向下，中海油

（００８８３）跌３﹒２７％收１２﹒４４元，中石油（００８５７）跌１﹒３７％報５﹒７７

元，中石化（００３８６）跌０﹒９８％收７﹒１元。（ｅｃ）

