《經濟通通訊社２１日專訊》港鐵（０００６６）沙中線工程屢爆醜聞，先後涉及紅磡站、
土瓜灣站，以及會展站，社會各方均促徹查問責。港鐵今日就事件召開董事局特別會議，非執行
董事之一的運輸及房屋局局長陳帆會後指，港鐵主席馬時亨今日稍後將作交代。港鐵證實，馬時
亨將於下午５時會見記者。
港鐵之董事局特別會議中，除陳帆外、獨立非執行董事石禮謙及劉炳章亦有參與。會後，陳
帆見記者時強調政府會非常嚴肅處理事件。（ｆｗ）
21/06/2018 14:35
【港鐵頭痕】董事局就沙中線開特別會議陳帆列席，馬時亨５時交代
《經濟通通訊社２１日專訊》港鐵（０００６６）沙中線工程屢爆醜聞，先後涉及紅磡站、
土瓜灣站，以及會展站，社會各方均促徹查問責。港鐵今日就事件召開董事局特別會議，非執行
董事之一的運輸及房屋局局長陳帆會後指，港鐵主席馬時亨今日稍後將作交代。港鐵證實，馬時
亨將於下午５時會見記者。
港鐵之董事局特別會議中，除陳帆外、獨立非執行董事石禮謙及劉炳章亦有參與。會後，陳
帆見記者時強調政府會非常嚴肅處理事件。（ｆｗ）
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