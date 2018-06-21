【港鐵頭痕】立會下月４日討論會否以特權法查土瓜灣站削鋼筋事件

《經濟通通訊社２１日專訊》港鐵（０００６６）沙中線工程屢爆醜聞，其中土瓜灣站一幅

內身牆懷疑被削鋼筋偷薄。議會陣線毛孟靜早前動議引用《立法會（權力及特權）條例》，成立

專責委員會調查事件，並調查特區政府與港鐵是否監管不力，以及蓄意隱瞞醜聞。

有關動議已獲立法會主席梁君彥批准，將於下月４日的立法會會議內討論。（ｆｗ）

