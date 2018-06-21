【港鐵頭痕】董事局決定全面檢討沙中線管理、工程程序及通報機制

《經濟通通訊社２１日專訊》港鐵（０００６６）沙中線醜聞不斷，主席馬時亨、行政總裁

梁國權，及工程總監黃唯銘傍晚會見傳媒。

港鐵主席馬時亨表示，董事局於召開特別會議內決定，要求轄下常設之工務工程委員會，檢

討整個沙中綫管理、工程管理程序，及通報機制，亦會外聘第三方顧問協助檢討作出。

馬氏強調董事局非常關注有關問題，確保工程質量及安全是「重中之重」，港鐵會不斷求進

。（ｆｗ）

