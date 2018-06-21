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即市新聞

21/06/2018 15:26

《缸邊麗評－熊麗萍》貿易戰加半年結前資金緊，港股乏力騰訊仍淡

　　《缸邊麗評》中國應美國的關稅清單行動，同樣提出５００億美元美國進口產品開徵關稅；
但更主要的火藥是來自特朗普的「晒冷」反應，表示擬向額外２０００億再加２０００億美元的
進口貨品開徵關稅，幾乎是中國輸往美國的產品總額。由於中國進口美國貨的總值１３００億美
元，中國不可能再跟貼特朗普的動作，可以想像中方下一步回應料已非只是簡單的進口關稅措施

　　究竟，中國可從那方面應對美國的「反口覆舌」的行徑呢？現階段大家只能作出推測。因此
，投資者仍放心不下，令港股經過本周二（１９日）急跌逾８００點之後，昨天（２０日）也只
能反彈２００多點作結；今天下午三時，已見又跌多逾３００點。中國官方表示會採取「數量型
」及「質量型」的綜合措施，令市場更偏向觀望；到底，下一步的貿易戰場將如何？
　
＊中方可能提出的「清單」＊
　
　　由於中國仍依賴美國高科技產品，這些產品不大可能成為徵稅目標；其他一些高價值，而美
國亦依賴中國市場的產品料成為焦點，例如：汽車、飛機等。另一方面，也可能會從企業上著手
，針對在內地投資的美國企業採取報復行動等；又或在第三產業，包括旅遊、電影等作出限制等
。由於這些已是超越關稅的動作，現階段只能靜待中方如何「出牌」。
　
＊恆指２９２００應見支持＊
　
　　除了上述不明朗因素之外，內地去槓桿及半年結資金緊張的問題亦影響港股表現。筆者上周
已談到內銀股價疲不能興的原因；內銀不振而科網股陰影亦大，指數反彈力有限；若中美未有進
一步摩擦出現，基金在半年結亦不希望將大市推得太低，預期２９２００應有支持。至於中美貿
易談判料仍會繼續拖拖拉拉，而中興（００７６３）解禁問題仍有多個流程才確定實際變動；因
此，市場氣氛仍欠佳，入市意欲未能提振。
　　現階段只可期望在半年結過後，內地資金會否有所紓緩；而內銀是否有意加大借貸，與及北
水動作將是短期大市能否回穩的關鍵。
　
＊北水出貨收斂始買入內銀＊
　
　　從昨天「港股通」資金來看，騰訊（００７００）繼續遭大額淨沽出，筆者仍不看好，業務
要有新突破，股價才有轉機。內銀昨天見北水淨買入招行（０３９６８）及交通銀行
（０３３２８）；而近期一直見淨沽出的建設銀行（００９３９）及工商銀行（０１３９８），
昨天則未見在榜上。大家不妨留意這幾天北水的動向，若北水已不再淨沽出內銀，屆時可逐步買
入內銀。《鼎成證券投資策略總監　熊麗萍》

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