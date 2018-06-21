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即市新聞

21/06/2018 14:54

《股金豐采－涂國彬》加息勢循序漸進，資產配置難度增

　　《股金豐采》經過周二（１９日）的大跌，周三（２０日）港股終見反彈，但看來周四
（２１日）不易持續。無論如何，顯然港股比美股早有反應，快人一步，先天下之憂而憂，大抵
港股投資者早已習慣，絕大多數時候，別人升市，港股未必跟隨，別人跌市，港股的反應來得早
，甚至也更大。然而，大格局未變，港股留意２９１２９支持，即年初至今所見低位。
　
＊消息無定向風，太貼市未必好＊
　
　　至於消息面，包括特朗普的言行新聞，其實跟車太貼並無好處，因為只有落得被動的份兒，
沒有先機可言。尤其年初至今無定向風上落市為主，隨著波幅收窄，成交縮減，市場深度下降，
隨機因素突如其來的影響較明顯，但最終互相抵消，又回復上落市。繼續建議降低槓桿和持倉，
不論看好看淡。
　
　　說起來，有趣的是，如今即使避險，也不是想像中容易。過去一年，前半段日子，乾脆以類
近於債的板塊，例如房託或公用股等，便可財息兼收，但踏入後半段，美聯儲預告退市縮表，如
今更是加息提速，上述的選擇如逆水行舟，儘管企業基本面仍是強勁，但股價升勢放緩難免。尤
其美聯儲主席強調，有強烈理由要繼續循序漸進加息，皆因經濟條件許可，如此一來，加息不會
明顯放慢。
　
＊加息壓力下，資金漸移走＊
　
　　資產配置難度非輕，一方面，傳統或較保守者，也要面對加息壓力下，把部分資金由原來的
投資工具移走；但，另一方面，真的大規模改動，也可能得不償失，可能一動不如一靜還更上算
。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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