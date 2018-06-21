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即市新聞

21/06/2018 09:05

《投資心得－潘鐵珊》捷榮（０２１１９）積極擴大業務種類

　　《投資心得》捷榮國際控股（０２１１９）為領先的綜合Ｂ２Ｂ咖啡及紅茶餐飲策劃服務供
應商，已有８５年歷史，在香港、澳門及國內均有穩定的客戶群，如國內及香港的麥當勞、吉野
家、大家樂、大快活、翠華、太興及意粉屋等食肆，覆蓋香港六成的食店。截止去年十二月三十
一日的收入錄得９﹒５億港元，比２０１６年同期升１２﹒３％；而年度溢利則同比減少
２６﹒４％至４８３７﹒４萬港元。但隨著集團積極擴充至更多元化業務?深化中國市場?擴展
東南亞業務，以及跟其他食品供應商訂立更多合作，今後可望有更好表現。

＊上望３元，跌穿１﹒８元止蝕＊

　　集團於去年七月與ＮＨＦｏｏｄｓ（ＮｉｐｐｏｎＨａｍ集團）訂立合作協議，共同開發以
上相關市場。ＮＨＦｏｏｄｓ的業務遍布１９個國家的９０個地點，其在食品行業的專業知識相
信有助日後捷榮在食品業務的發展。集團亦於今年四月與Ｆ＆Ｎ就發掘有關餐飲產品及餐飲策劃
服務的供應訂立諒解備忘錄。
　　集團客戶群多元化，除了大眾連鎖快餐店及茶餐廳外，亦有市場較小眾的高級酒店、航空公
司和主題公園。除餐飲外，亦積極擴大業務種類，近年開始向Ｂ２Ｂ客戶供應食品。如在２０１
３年起開始在香港及國內提供急凍肉類產品，並於三年前起在香港及國內開始進行急凍預製食品
業務。透過活用現有的餐飲客戶，能在快速進行新產品推廣的同時，亦能為食店提供更多元化的
產品，深耕現有客戶。總括來說，集團市場佔有率高，加上擁有供應鏈管理優勢，具一定的中短
線投資價值。可考慮於現價買入，上望ＨＫ＄３，跌穿ＨＫ＄１﹒８止蝕。《天宸康合證券投資
總監　潘鐵珊》（本人沒有持有相關股份，本人客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

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