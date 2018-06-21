《投資心得－潘鐵珊》捷榮（０２１１９）積極擴大業務種類

《投資心得》捷榮國際控股（０２１１９）為領先的綜合Ｂ２Ｂ咖啡及紅茶餐飲策劃服務供

應商，已有８５年歷史，在香港、澳門及國內均有穩定的客戶群，如國內及香港的麥當勞、吉野

家、大家樂、大快活、翠華、太興及意粉屋等食肆，覆蓋香港六成的食店。截止去年十二月三十

一日的收入錄得９﹒５億港元，比２０１６年同期升１２﹒３％；而年度溢利則同比減少

２６﹒４％至４８３７﹒４萬港元。但隨著集團積極擴充至更多元化業務?深化中國市場?擴展

東南亞業務，以及跟其他食品供應商訂立更多合作，今後可望有更好表現。



＊上望３元，跌穿１﹒８元止蝕＊



集團於去年七月與ＮＨＦｏｏｄｓ（ＮｉｐｐｏｎＨａｍ集團）訂立合作協議，共同開發以

上相關市場。ＮＨＦｏｏｄｓ的業務遍布１９個國家的９０個地點，其在食品行業的專業知識相

信有助日後捷榮在食品業務的發展。集團亦於今年四月與Ｆ＆Ｎ就發掘有關餐飲產品及餐飲策劃

服務的供應訂立諒解備忘錄。

集團客戶群多元化，除了大眾連鎖快餐店及茶餐廳外，亦有市場較小眾的高級酒店、航空公

司和主題公園。除餐飲外，亦積極擴大業務種類，近年開始向Ｂ２Ｂ客戶供應食品。如在２０１

３年起開始在香港及國內提供急凍肉類產品，並於三年前起在香港及國內開始進行急凍預製食品

業務。透過活用現有的餐飲客戶，能在快速進行新產品推廣的同時，亦能為食店提供更多元化的

產品，深耕現有客戶。總括來說，集團市場佔有率高，加上擁有供應鏈管理優勢，具一定的中短

線投資價值。可考慮於現價買入，上望ＨＫ＄３，跌穿ＨＫ＄１﹒８止蝕。《天宸康合證券投資

總監 潘鐵珊》（本人沒有持有相關股份，本人客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

