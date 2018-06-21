《思前想後－郭思治》港股２９１８９點之防守性相當關鍵

《思前想後》受中美貿易糾紛升溫所衝擊，港股終再大幅急回，而恆指繼跌穿各組常用平均

移動線後，更再次跌穿３００００點大關，且更於１９日在不理性拋售下，正式跌穿５月７日之

低位２９７９１點及４月４日之低位２９５１８點，至此，較具防守性之支持據點已退守至今年

２月９日之低位２９１２９點，此亦為年內暫時之低位，任何有失，均代表自１月２９日高位

３３４８４點開始之回調，技術上仍有續尋年內低位中，論形態當屬偏淡，故２９１８９點之防

守性相當關鍵，況且，目前２５０天線已升至２９２６７點，即是說，其防守性亦同樣已面臨考

驗，由於２５０天線傳統而言乃牛熊分界線，故其防守性亦同樣受關注。



＊即使２５０天偶有失守，不代表已進入熊市＊



在這，筆者先指出，即使２５０天偶有失守，並不代表大市已進入熊市，因目前主要藍籌之

平均市盈率僅１２倍，而平均息率亦有達３﹒５厘，論估值實不算高，當見一定中線投資價值，

更重要的是經濟仍處增長之中，而企業盈利亦同樣展望良佳，在資金充裕及利息仍然低企下，港

股絕對有條件再續牛市形態，只要中美貿易糾紛有解決方案後，資金之入市態度當會再見積極，

其時大市亦可望再出現新一潮之中期升浪。

中美貿易糾紛又再升溫，美國商務部繼上周宣布徵收達５００億美元之中國入口關稅後，現

又再宣布可能會追加２０００億美元入口貨關稅，並說如中國採取同樣做法，可能會額外再徵收

多２０００億美元之入口貨關稅，至此，中美之貿易戰似已漸現，而受事件所衝擊，環球股市紛

紛出現急跌，且更稍帶點不理性拋售，一直以來，美國總統特朗普在大美國主義下已不斷胡亂出

招，情況已令多個盤國不滿，面對全球經濟一體化的趨向，當然會作成相當衝擊，期間亦會作成

不少爭議，最後當會打擊整個經濟發展，衝擊企業盈利，而更甚的是，環球股市均會受累，對投

資者而言，絕對是噩夢，惟筆者認為最終可通過談判去解決。



＊小米前景續見理想，值得關注＊



小米成為香港首家以同股不同權（ＷＶＲ）制度上市的企業，將於６月底招股，集團於

２０１７年經營利潤為１２２﹒１億元，淨利潤為５３﹒６億元，惟因發行優先股，錄得估值虧

損７０﹒０５億元，但祗屬帳目上之處理，不影響現金流，按招股書披露，小米今年首季收入為

３４４﹒１２億元，淨利潤為１６﹒９９億元，預計十年來之表現會續見理想，市場對小米之估

值為８００至９００億美元，相信定必成市場焦點，投資者招股時不妨多加關注。

《民眾證券董事總經理 郭思治》（本欄逢周四刊出）

