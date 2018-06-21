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21/06/2018 13:34

【擁抱新經濟】深圳給予投資逾１億新興產業項目「綠色通道」待遇

　　《經濟通通訊社２１日專訊》深圳市發改委昨日公布《深圳市戰略性新興產業發展政策（徵
求意見稿）》，提出投資額超過１億元人民幣的戰略性新興產業項目，將優先列入深圳市重大項
目計劃，享受「綠色通道」待遇。
　　意見稿鼓勵符合條件的企業通過上市、企業債券、公司債券、短期融資券和中期票據等方式
融資，對發行戰略性新興產專項債券、雙創孵化債券、綠色債券等企業債券進行直接融資的新興
產業項目，予以最高１５００萬元人民幣貼息支持。（ｌｃ）

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