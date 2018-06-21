【聚焦人幣】離岸人民幣大跌，分析指人行有意保持人幣有序貶值

《經濟通通訊社２１日專訊》離岸人民幣兌美元今日大跌，破６﹒５關口。瑞穗銀行策略師

張建泰發布報告稱，中國在中美貿易磋商中砝碼有限，人民幣市場情緒轉差，但人行仍能容忍當

前人民幣的波動幅度。

瑞穗模擬的ＣＦＥＴＳ指數今天報９７﹒６３，保持相對強勢，離岸人民幣１年遠期點保持

在１０００點以下，顯示出人民幣穩定性未受破壞。張建泰認為，今日中間價符合市場預期，也

體現人行有意保持人民幣貶值節奏有序，而非支撐其走強。

離岸人民幣兌美元現跌２３２點子，報６﹒５０４３兌一美元。（ｌｃ）

