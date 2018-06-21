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即市新聞

21/06/2018 13:53

【聚焦人幣】離岸人民幣大跌，分析指人行有意保持人幣有序貶值

　　《經濟通通訊社２１日專訊》離岸人民幣兌美元今日大跌，破６﹒５關口。瑞穗銀行策略師
張建泰發布報告稱，中國在中美貿易磋商中砝碼有限，人民幣市場情緒轉差，但人行仍能容忍當
前人民幣的波動幅度。
　　瑞穗模擬的ＣＦＥＴＳ指數今天報９７﹒６３，保持相對強勢，離岸人民幣１年遠期點保持
在１０００點以下，顯示出人民幣穩定性未受破壞。張建泰認為，今日中間價符合市場預期，也
體現人行有意保持人民幣貶值節奏有序，而非支撐其走強。
　　離岸人民幣兌美元現跌２３２點子，報６﹒５０４３兌一美元。（ｌｃ）

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