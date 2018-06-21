【政策解讀】中銀國際：定向降準信號顯示收緊政策或難加碼

《經濟通通訊社２１日專訊》國務院常務會議部署進一步緩解小微企業融資難融資貴，支持

銀行運用定向降準等貨幣政策工具，增強小微信貸供給能力。

中銀國際發表報告指出，國務會議提出定向降準，確認了當前可能處在金融監管政策曲線的

頂部，未來收緊政策很難再繼續加碼。

報告認為，中國金融風險進一步惡化的概率較小，風險重估基本結束。未來邊際放寬的政策

有望繼續推出，金融地產板塊將首先受益。（ｃｔ）

