【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶１２０點子，報６﹒４７９３

《經濟通通訊社２１日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４７０６，較上個交易日跌

１２０點子，連續第二天下跌。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開７８點子，報６﹒４７９３，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒４７１５。（ｌｃ）

