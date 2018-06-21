《經濟通通訊社２１日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４７０６，較上個交易日跌
１２０點子，連續第二天下跌。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開７８點子，報６﹒４７９３，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒４７１５。（ｌｃ）
21/06/2018 09:36
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶１２０點子，報６﹒４７９３
《經濟通通訊社２１日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４７０６，較上個交易日跌
１２０點子，連續第二天下跌。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開７８點子，報６﹒４７９３，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒４７１５。（ｌｃ）
|生財有道21/06/2018
【大灣區】盼升值變港樓首期 90後珠海100萬上車夢
|國際動態21/06/2018
美退出人權理事會 批對以色列存偏見
|FOCUS20/06/2018
【FOCUS】官媒籲「老鄉別跑」 「韭菜」宜獨立思考
|中國故事20/06/2018
獨角獸潮響號角 藥明康德東山再起
|剖析天下20/06/2018
美俄沙特 同撐增產
|剖析天下20/06/2018
美加息 歐退市 銀行反見熊市？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰