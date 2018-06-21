《經濟通通訊社２１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４９１７，
較上個交易日４時３０分收盤價跌２０２點子，創逾５個月新低。全日在６﹒５０７４至
６﹒４７９３之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌２８３點子，報６﹒５０９４。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４７０６，較上個交易日跌１２０點子。（ｌｃ）
21/06/2018 16:37
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌２０２點子，創逾５個月新低
《經濟通通訊社２１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４９１７，
較上個交易日４時３０分收盤價跌２０２點子，創逾５個月新低。全日在６﹒５０７４至
６﹒４７９３之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌２８３點子，報６﹒５０９４。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４７０６，較上個交易日跌１２０點子。（ｌｃ）
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