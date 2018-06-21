【人行放水】消息稱人行今進行１０００億逆回購，淨投放３００億

《經濟通通訊社２１日專訊》市場消息指，人行今日將進行６００億元（人民幣．下同）７

天期逆回購操作、４００億元１４天期逆回購操作。這是人行連續第七日進行千億規模的逆回購

。

公開市場今日有７００億元逆回購到期，即今日淨投放３００億元。

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工具，增強小微信貸供給能力。（ｌｃ）

