《經濟通通訊社２１日專訊》市場消息指，人行今日將進行６００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作、４００億元１４天期逆回購操作。這是人行連續第七日進行千億規模的逆回購
。
公開市場今日有７００億元逆回購到期，即今日淨投放３００億元。
國務院常務會議部署進一步緩解小微企業融資難融資貴，支持銀行運用定向降準等貨幣政策
工具，增強小微信貸供給能力。（ｌｃ）
21/06/2018 09:18
【人行放水】消息稱人行今進行１０００億逆回購，淨投放３００億
《經濟通通訊社２１日專訊》市場消息指，人行今日將進行６００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作、４００億元１４天期逆回購操作。這是人行連續第七日進行千億規模的逆回購
。
公開市場今日有７００億元逆回購到期，即今日淨投放３００億元。
國務院常務會議部署進一步緩解小微企業融資難融資貴，支持銀行運用定向降準等貨幣政策
工具，增強小微信貸供給能力。（ｌｃ）
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