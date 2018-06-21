《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行公布，為對沖人行逆回購到期等因素的影響，再考慮
到人行對金融機構法定準備金付息和臨近月末財政開始支出等因素，今日進行６００億元（人民
幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％；４００億元１４天期逆回購中標利率持
平，為２﹒７％。
這是人行連續第七日進行千億規模的逆回購。公開市場今日有７００億元逆回購到期，即今
日淨投放３００億元。（ｌｃ）
21/06/2018 09:53
【人行放水】人行１０００億逆回購利率持平，淨投放３００億
《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行公布，為對沖人行逆回購到期等因素的影響，再考慮
到人行對金融機構法定準備金付息和臨近月末財政開始支出等因素，今日進行６００億元（人民
幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％；４００億元１４天期逆回購中標利率持
平，為２﹒７％。
這是人行連續第七日進行千億規模的逆回購。公開市場今日有７００億元逆回購到期，即今
日淨投放３００億元。（ｌｃ）
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