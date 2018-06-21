【小米上市】內媒指順豐控股確認入股小米

《經濟通通訊社２１日專訊》據外電報道，小米香港ＩＰＯ籌資將不超過６１億美元，預計

７月９日上市。七家基石投資者包括中移動、高通、ＣＤＢ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｅｑｕｉｔｙ、

保利集團、招商局集團等將合計投資５﹒４８億美元（約４２﹒７億港元）認購。

內媒引述順豐（深：００２３５２）有關人士確認已投資。

中移動昨日（２０日）已確認與小米簽署《基石投資協議》和《小米集團公開發行中國存託

憑證之戰略投資者認購協議》。（ｃｔ）

