《經濟通通訊社２１日專訊》據外電報道，小米香港ＩＰＯ籌資將不超過６１億美元，預計
７月９日上市。七家基石投資者包括中移動、高通、ＣＤＢ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｅｑｕｉｔｙ、
保利集團、招商局集團等將合計投資５﹒４８億美元（約４２﹒７億港元）認購。
內媒引述順豐（深：００２３５２）有關人士確認已投資。
中移動昨日（２０日）已確認與小米簽署《基石投資協議》和《小米集團公開發行中國存託
憑證之戰略投資者認購協議》。（ｃｔ）
21/06/2018 10:20
【小米上市】內媒指順豐控股確認入股小米
《經濟通通訊社２１日專訊》據外電報道，小米香港ＩＰＯ籌資將不超過６１億美元，預計
７月９日上市。七家基石投資者包括中移動、高通、ＣＤＢ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｅｑｕｉｔｙ、
保利集團、招商局集團等將合計投資５﹒４８億美元（約４２﹒７億港元）認購。
內媒引述順豐（深：００２３５２）有關人士確認已投資。
中移動昨日（２０日）已確認與小米簽署《基石投資協議》和《小米集團公開發行中國存託
憑證之戰略投資者認購協議》。（ｃｔ）
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